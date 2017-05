Typen op z'n Tilburgs: 'Jè!', uniek leesteken in de Tilburgse toal

TILBURG - Mailen op z'n Tilburgs? Als het aan TilburgsAns ligt, kan dat binnenkort met een gloednieuw Tilburgs leesteken. De unieke Tilburgse uitspraak 'Jè', wat zoveel betekent als een teken van goedkeuring ('ja'), maar ook de nodige twijfel ('jaja') is dan ook op papier of op de computer te vangen.

Het leesteken is gebaseerd op de letters j en e. De j is omgedraaid, en een verlenging van de krul maakt het oog van de e zichtbaar. Het jè-teken zweeft als het ware tussen een vraagteken en een uitroepteken in.





'Rauw en eigenzinnig lettertype'

Op het standaard toetsenbord is het nieuwe jè-teken nog niet te vinden, wel via de lettertypes van TilburgsAns: TilburgsAns Text en TilburgsAnslcons. Die zijn gratis te downloaden zijn op de website van TilburgsAns. "Het ietwat rauwe, vrolijke, eigenzinnige, humoristische en experimentele lettertype is gebaseerd op het karakter van de stad Tilburg", aldus makers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.

De lettertypes zijn sinds een jaar beschikbaar en duiken steeds vaker op in het Tilburgse straatleven. Met het project TilburgsAns maken de bedenkers een letterlijk portret van de stad.



Marietje Kessels en de ringbaan als pictogram

Daarnaast zijn er negentig typisch Tilburgse pictogrammen, die bekende locaties, evenementen, personen en woorden uit de Brabantse stad weergeven. Het vermoorde meisje Marietje Kessels, de typische bankjes, beter bekend als het Tilburgse bènkske, de ringbaan van Tilburg en het kunstwerk Draaiende Huis op de Hasseltrotonde, alles komt voorbij. "Van 'jè' was geen pictogram te maken, vandaar dat we dit woord hebben verwerkt tot een nieuw leesteken."