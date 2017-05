Helmond loopt uit voor wereldtitelgevecht Nieky Holzken in Parijs

HELMOND - Nieky Holzken wordt door zeker 300 fans gesteund tijdens zijn wereldtitelgevecht tegen Cedric Doumbé. In Parijs vecht de Helmonder op 10 juni tegen de man waarvan hij eind vorig jaar de titel verloor.

Er rijdt vanuit Helmond op de wedstrijddag een grote bus naar Parijs. "Daar kunnen negentig mensen in", vertelt coach Sjef Weber. Een kaartje voor de bus kost een tientje.



Nieky betaalt

"Nieky en ik betalen de bus voor een groot gedeelte en zorgen er zo voor dat mensen voor weinig geld meekunnen." Er zijn volgens Weber nog zo'n 30 plekken over in de bus. "We weten ook dat er veel mensen met de eigen auto naar Frankrijk rijden."



Holzken gaat in Parijs dus op herhaling tegen Doumbé. "99 procent zeker", geeft Weber als antwoord op de vraag of de Helmonder de wereldtitel bij kickboksbond Glory terug pakt. "Als we niet zeker zouden zijn van de zege, waren we de uitdaging niet eens aangegaan."



Weber neemt Holzken momenteel zes dagen per week onder handen. "We trainen twee keer per dag", vertelt de coach over het strakke schema. "Alleen op zondag is er tijd voor rust. Iedereen is gebrand op deze wedstrijd. We gaan de wereldtitel terug naar Helmond halen."