Fanatieke paringsdrift in dikke BMW in buitengebied

WOENSDRECHT - Boswachter Erik de Jonge ziet tijdens zijn werk in de Brabantse natuurgebieden allerlei activiteiten, maar dinsdagochtend maakten twee mensen het wel heel bont.

“Dat je bijna van de weg gereden wordt door een dikke BMW en hem vijftien minuten later terugziet in een bospad met twee poedelnaakte mensen achterin. Môge”, schrijft De Jonge op Twitter.



De boswachter wordt zelf al lang niet meer warm of koud van de spontane paringsdrift in de Brabantse natuur. “Het is niks bijzonders hoor. Ik kom het erg vaak tegen.”