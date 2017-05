Man gewond na val bij verhuurbedrijf in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is dinsdagmiddag rond twaalf uur gewond geraakt na een val bij een machineverhuurbedrijf aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. Volgens ambulancepersoneel viel de man niet van flinke hoogte, maar kwam hij lelijk terecht. De man is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De aard van de verwondingen van de man is nog onduidelijk, evenals de precieze oorzaak van het ongeval. Het verhuurbedrijf wil niet reageren op de kwestie.



Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.