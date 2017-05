Rapper Boef voor de rechter voor het springen op een politieauto

DEN HAAG - De Tilburgse rapper Boef staat woensdag voor de rechter in Den Haag omdat hij op de motorkap van een politieauto in Zoetermeer is gesprongen. Dat gebeurde in maart. Hij wordt verdacht van vernieling.

Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, zou hij zich eerst hebben laten vallen op de kap van de auto, om er daarna een keer op te springen. Vrienden van hem keken toe.

In januari stond Boef ook al voor de rechter. Hij kreeg toen een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het beledigen van politie in zijn vlogs. De straf viel toen lager uit omdat de rapper beloofde positiever te zijn in zijn vlogs.