OG3NE straalt op eerste repetitie Songfestival: 'Beste zangeressen van de dag'

KIEV - Sober en toch schitterend. OG3NE stond dinsdag voor het eerst op het podium van het Eurovisiesongfestival. In hun zwarte glitterkleding en met hun stralende gezichten moeten de Fijnaartse zussen donderdag 11 mei de helft van Europa overtuigen om op ‘Lights and Shadows’ te stemmen. De eerste indruk is prima. Maar is het genoeg?

Als we af mogen gaan op het applaus in de perszaal komt het wel goed met OG3NE. Toen de eerste beelden op de schermen waren geweest, klonk er luid applaus. Een journalist zei dat de drie dames volgens hem de beste vocalisten van de dag waren. Om hem heen werd er instemmend geknikt.