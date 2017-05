'Virgil van Dijk kiest voor Chelsea', weet The Sun in Engeland zeker

Virgil van Dijk is zeer gewild (foto: VI Images)

BREDA - De Britse tabloids weten het zeker: Virgil van Dijk heeft de knoop doorgehakt. De verdediger uit Breda speelt volgend seizoen voor Chelsea. The Sun meldt het nieuws dinsdag zelfs exclusief. Voor wat het waard is.

Van Dijk zou voor 59 miljoen euro overstappen van Southampton naar Chelsea. Arsenal en Liverpool wilden de verdediger ook contracteren, maar lijken dus achter het net te vissen.



Er wordt al maanden volop gespeculeerd over de toekomst van de Bredanaar. Bijna alle Engelse topclubs worden aan Van Dijk gelinkt. Van Dijk is op dit moment aan het herstellen van een enkelblessure.



Het ziet er niet naar uit dat hij dit seizoen nog in actie komt voor Southampton. Daarmee lijkt hij zijn laatste wedstrijd voor de club dus al te hebben gespeeld.