Busje op zijn kant op de A50 bij Herpen

HERPEN - Bij een ongeluk op de A50 bij Herpen is dinsdagmiddag een busje omgeslagen en in de middenberm beland. Het verkeer richting Eindhoven moest via de vluchtstrook rijden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.



File voorbij

De file die een tijdlang het gevolg was van het ongeluk, is inmiddels opgelost.