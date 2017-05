Veiligheidsdiensten volgen 60 mogelijke moslimextremisten in Oost-Brabant

EINDHOVEN - De veiligheidsdiensten hebben in Oost-Brabant zestig mogelijke moslimextremisten in beeld die een gevaar zouden kunnen worden voor hun omgeving en de nationale veiligheid. Dat zegt Maarten Houben dinsdag. De burgemeester van Nuenen is voorzitter van de programmaraad integrale aanpak jihadisme Oost-Brabant.

De aanhouding van een terreurverdachte in een relatief klein dorp als Sint-Oedenrode vorige week komt niet helemaal uit de lucht vallen. Dreigend extremisme is een serieus probleem dat zich niet tot de Randstad beperkt.



“Van de zestig mensen die in beeld zijn wonen er 17 in de grote steden Den Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond. De rest woont op het platteland”, zegt Houben. Of bij die zestig personen ook de aangehouden verdachten in Sint-Oedenrode zitten wil Houben niet zeggen. “Ik ga niet in op individuele dossiers.”



Geen topje van de ijsberg

Maar dat de veiligheidsdiensten zestig mensen in beeld hebben, betekent niet dat er ook maar zestig mensen zijn die een dreiging vormen. “Er zijn natuurlijk ook mensen die we niet in beeld hebben.” Toch denkt Houben niet dat het om een topje van de ijsberg gaat. “Ik heb voldoende vertrouwen in onze veiligheidsdiensten om te denken dat ze een groot deel van de verdachten in beeld hebben.”



Volgens Houben moeten we niet bang worden van het aantal van zestig mensen, maar moeten we het ook niet bagatelliseren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voortdurend dat er een reële kans bestaat dat Nederland wordt getroffen door een aanslag. Daarom zijn Maarten Houben en de programmaraad in Oost-Brabant actief om dit tussen de oren krijgen van gemeentebesturen en burgers.



“Er worden op het moment honderden mensen getraind om signalen van dreigend extremisme te herkennen”, zegt de voorzitter. “De training wordt gegeven aan mensen uit de jeugdzorg, onderwijs, en welzijnswerk maar bijvoorbeeld ook aan gemeenteambtenaren die aan de balie met paspoortzaken bezig zijn.”



Meer aanhoudingen

Aanhoudingen van terrorismeverdachten zullen in de komende tijd nog wel vaker voorkomen, voorspelt Houben. “Er zijn honderden Nederlanders afgereisd naar het kalifaat van IS en in de komende tijd zullen die terugkeren. En die komen ook naar Brabant en het platteland in onze provincie.” De inzet van politie en marechaussee bij het opsporen van terreurverdachten zal daarom de komende tijd niet minder worden, maar meer. “En dat is maar goed ook. “



De programmaraad integrale aanpak jihadisme Oost-Brabant werkt namens de veertig gemeenten in Oost-Brabant samen bij het voorkomen van radicalisering en extremisme. In de raad werken de veertig gemeenten samen met politie, het Openbaar Ministerie, marechaussee, de AIVD en de NCTV.