Ooit kwamen 3000 mensen naar een wedstrijd, nu valt misschien het doek voor RKVV Tongelre

EINDHOVEN - Dinsdagavond valt mogelijk het doek voor voetbalclub RKVV Tongelre in Eindhoven. De club heeft te weinig leden en vrijwilligers. Het bestuur stelt daarom aan de leden voor om ermee op te houden. Tot groot verdriet van Piet Spijkerboer en Henk Foederer, die al bijna heel hun leven actief zijn bij de club.

De 81-jarige Henk Foederer hoort samen met de 78-jarige Piet Spijkerboer bij het interieur van de club. Henk is wedstrijdsecretaris voor de pupillen. Hij vindt dat de club moet blijven bestaan: "Ieder kind moet kunnen sporten, ook in Tongelre." De wedstrijdsectretaris is vrijwel dagelijks te vinden bij RKVV Tongelre: "Als de club zou ophouden te bestaan, dan val ik in een enorm gat." Maar hij heeft goede hoop dat het zover niet komt.



Overlijden van een familielid

Voor Piet Spijkerboer voelt het mogelijk einde van RKVV Tongelre als het overlijden van een familielid: "Ik het twee kinderen en RKVV Tongelre is mijn derde kindje." Ook hij heeft goede hoop dat de club blijft bestaan: "Na een regenachtige dag begint de zon weer te schijnen."



Met weemoed kijken de verteranen naar een enorme foto in de kantine. Op een zwart-wit foto is te zien hoe in de jaren vijftig 3000 mensen naar een wedstrijd kwamen kijken: "Er waren zes kassa's", zegt Spijkerboer. Die tijd komt nooit meer terug, maar wat extra leden en vrijwilligers zou mooi zijn voor RKVV Tongelre.