Appen en je mail checken achter het stuur, dat kan best... of toch niet?

EINDHOVEN - Veilig Verkeer Nederland zegt dat het gevaarlijk is: whatsappen terwijl je autorijdt. Het zou zelfs een van de oorzaken zijn van het grote aantal verkeersdoden in Brabant. Verslaggever Rogier van Son stapte in de rijsimulator, met smartphone in de hand, en beschrijft zijn ervaringen.

Hoe Rogier het beleefde

Het is even wennen, rijden in een rijsimulator. Na even oefenen, druk ik het gaspedaal als vanouds in. Dit is de ultieme kans om zonder gevolgen te zien wat er gebeurt als ik app onder het rijden. Hier geen blikschade of gewonden.



De simulator stuurt mij eerst door een woonwijk. Een plek met veel fietsers en voetgangers. Heel even kijk ik op mijn mobieltje. Heel even maar. Ik schrik als ik weer opkijk. D'r staat iemand bij het zebrapad en hij wil oversteken. Ik rem rijkelijk laat. De man kijkt mijn kant op en keert om. Verder rijden dan maar.



Bij een stoplicht check ik even mijn mail. Dat gaat goed. Een stukje verderop moet ik uitwijken voor twee fietsers. Hoewel ik mijn telefoon nu wat meer op ooghoogte vasthoud, zodat ik met een schuin oog door het raam kan kijken, zie ik ze wat laat. Ik wijk uit en kom even op de andere weghelft terecht.



Dan mag ik de snelweg op. Rustig is het. Het lijkt wel zondagochtend. De kans om wat langer op mijn mobiel te kijken. Onbewust ga ik wat sneller rijden. Ik dacht dat ik rechtuit reed, maar ik rij deels op de vluchtstrook. Je hoort het ook. Ik corrigeer de auto en besluit toch maar wat beter op te letten. Gelukkig stap ik zonder ongelukken uit de simulator.



Het oordeel van de rij-instructrice

Kitty Pompert: "Je denkt dat je goed aan het rijden bent omdat je geen ongelukken hebt gemaakt. Maar je hebt niet in de gaten dat het verkeer om jou heen, zijn best moet doen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Als je op je telefoon keek, ging je slingeren en ging je op de vluchtstrook rijden. Of je ging naar links, richting vangrail. Op het moment dat je hoorde dat je over die lijn heenging, schrok je op. Dan corrigeerde je waardoor je een slingerbeweging maakte. Op dat moment ontstond er gevaar", waarschuwt ze.



"Rijdt er iemand naast je, dan kun je die aantikken. Met die hoge snelheden gaat het makkelijk mis. Het risico zit in de onverwachte situaties. Een kind dat ineens de weg op gaat. Of een scholier die slingert met zijn fiets. De gevolgen zijn gewoon niet te overzien."