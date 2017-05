Tilburg krijgt kunstwerk van wereldberoemde Anish Kapoor

Of Tilburg een soortgelijk beeld krijgt als The Cloud Gate in Chicago, is niet bekend (Foto: Flickr)

TILBURG - Tilburg krijgt in september een 6 meter hoog stalen beeld van de wereldberoemde kunstenaar Anish Kapoor. Mocht die naam je niks zeggen, zijn werk ken je waarschijnlijk wel. Het beeld komt voor museum De Pont te staan.

Veel mensen kennen Kapoor door zijn werk The Cloud Gate in Chicago. De blikvanger is vooral bekend door de vele kiekjes die toeristen bij het boonvormige beeld maken, waarbij je de weerspiegeling van de stad in het kunstwerk ziet.

Eerste in Nederland

Museum De Pont krijgt het beeld cadeau voor zijn zilveren jubileum. Tilburg is daarmee de eerste Nederlandse stad die een werk van Kapoor in de openlucht krijgt. Hoe het beeld gaat heten, is nog niet bekend.



De kunstenaar werkt momenteel nog aan het beeld. Hoe het eruit gaat zien, is nog een verrassing.