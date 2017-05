OG3NE weet het zeker: 'We gaan huilen in Kiev of we nou winnen of niet'

KIEV - Shelley, Amy en Lisa van OG3NE glunderden van oor tot oor na hun eerste repetie dinsdag in Kiev voor het Eurovisiesongfestival van volgende week. Ook tijdens de persconferentie na afloop waren ze erg ontspannen.

De zingende zussen uit Fijnaart kregen allerlei vragen op zich afgevuurd. Vaak reageerden ze met een lach of met een grappige ontboezeming.



Tranen in overvloed

Zo blijkt Lisa de emotioneelste van de drie zussen te zijn. "Als we winnen, zal ik waarschijnlijk meer huilen dan wanneer we op de tweede plek of lager eindigen." Shelley en Amy moesten daarom lachen en zeiden dat er bij winst ook veel tranen -van geluk- over hun wangen zullen rollen.



Hun liedje ‘Lights and Shadows’ is natuurlijk ook een emotioneel beladen nummer. Het is een ode aan hun ernstig zieke moeder Isolde. Zware kost, maar volgens Lisa is de kans dat ze op het podium in tranen uitbarst toch heel klein. "Ja, het gaat over een persoonlijke situatie en dat is moeilijk. Maar we willen met dit nummer mensen die zoiets doormaken, kracht geven."



Voorletters

Een bijzonder detail van het liedje van OG3NE, merkte Lisa op, is dat de letters van de voornamen van de zussen L, A en S zijn. En dat Lights and Shadows met precies diezelfde letters beginnen. Amy: “Misschien brengt het wel geluk”.





De persconferentie dinsdag was de eerste kans om OG3NE iets te vragen na de eerste repetitie, eerder op de dag. Volgens Lisa was het ‘magisch’ en Shelley was blij ‘eindelijk op het podium in Kiev te staan’.Opvallend was dat de meeste journalisten vooral over andere dingen vragen stelden dan dat eerste optreden. Zo kwamen er vragen over het goede doel - Stichting ALS Nederland - waar de Brabantse zangeressen ambassadeur van zijn en met welke muzikale familie ze te vergelijken zijn.Shelly antwoordde daarop dat de zussen niet met een bepaalde groep te vergelijken zijn. "Maar als ik iets moet antwoorden, zeg ik de Bee Gees. Daar lijken we op omdat we net als hen een unieke sound hebben. We hebben van hen geleerd dat we dat moeten koesteren. Ze zijn in die zin een inspiratie."