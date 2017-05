'Wielrennen is soms gevaarlijk, net als Formule 1', Rini Wagtmans over prijs voor snelste daler

SINT WILLEBRORD - Rini Wagtmans vindt dat een prijs voor de beste daler in de Giro d’Italia gewoon moet kunnen. Hij is het niet eens met de Nationale rennersvakbond CPA, die de prijs onverantwoord en gevaarlijk vindt.

“Wielrennen is net zoals Formule 1 nou eenmaal soms gevaarlijk”, vindt de wielerlegende uit Sint Willebrord. Speciaal voor de honderdste editie van de Giro d'Italia krijgt de renner die het snelste daalt, een geldbedrag. Veel te gevaarlijk, vindt vakbond CPA.

Onvergetelijk

“Als een goede daler iets moois kan laten zien op die die manier, dan is de wielersport daar juist mee gediend. Dat zijn nou net vaak de onvergetelijke momenten in de sport”, zegt Wagtmans.

Wielrenner Koen de Kort, die meedoet aan de Giro, kon juist zijn oren niet geloven toen hij hoorde over de nieuwe prijs. “Ik dacht dat het een grap was. Zo gevaarlijk mogelijk naar beneden gaan is echt niet verantwoord”, aldus De Kort.

Rini Wagtmans vindt dat de nieuwe beloning moet kunnen, maar is het deels met De Kort eens: “Het afdalen moet natuurlijk wel nut hebben. Onverantwoord voor de show zo hard mogelijk naar beneden rijden is gevaarlijk en ondeskundig.”

Dinsdag ging de vakbond om tafel met de organisatie van de Giro. Of de prijs wordt teruggedraaid, is nog niet bekend.