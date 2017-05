'Veel Feyenoordfans in de Brabantse klei', nu al stormloop op kampioensboek

ZUNDERT - Brabantse voetbalfans schrijven zich massaal in voor het boek ‘Feyenoord onvergetelijk 2016-2017.’ Het boek dat je als fan ‘moet’ hebben gaat over het afgelopen seizoen en het naderende kampioenschap van Feyenoord. Het boek is vooral in West-Brabant zo gewild omdat er van oudsher duizenden supporters wonen en veel Feyenoord-spelers Brabantse roots hadden.

Journalist Matty Verkamman, die samen met andere collega’s al weken werkt aan het naslagwerk, is toch wel verbaasd dat er uit West-Brabant zoveel inschrijvingen zijn voor het kampioensboek. “Van oudsher wonen er heel veel Feyenoordfans in de Brabantse klei rond Bergen op Zoom en Roosendaal, maar de aantallen die zich hebben ingeschreven om het boek te kopen zijn ook voor ons ongekend.”



Verkamman en de uitgeverij waar hij voor werkt hebben in het recente verleden ook jubileumboeken gemaakt over PSV en NAC Breda. De journalist kent de verschillen in de clubculturen: “Hoewel de NAC en Feyenoordsupporters elkaar niet moeten, lijken ze heel erg op elkaar. Al zullen ze dat nooit toegeven en vergis je niet: ook heel wat Bredanaars gaan graag naar De Kuip in Rotterdam.”



Ook wij zijn Feyenoord

De Brabantse Feyenoordfans doen ook massaal mee aan de actie 'Wij zijn Feyenoord'. “Dat doen we samen met een Zundertse uitgever. De fans komen dan met hun naam achterin het boek en geven aan op die manier achter hun club te staan. Straks zie je dan ook van die typische West Brabantse namen achter in het boek staan als bijvoorbeeld Freijters. En we hebben al duizenden namen, ja ook die van Chris van Nijnatten van de KNVB.”



De verbintenis met de Rotterdamse club beperkt zich niet tot West-Brabant weet Verkamman. “In Gemert zit de grootste website van Feyenoordfans. Die heet FR-fans en trekt elke maand twee miljoen unieke bezoekers. En dat in het achterland van PSV.”