Mysterieus Pacte des Cygnes hielp moeder met zoektocht naar vermiste Maggie Lee

TILBURG - De moeder van het vermiste Amerikaanse meisje Maggie Lee kreeg afgelopen weekend onverwachts hulp aangeboden vanuit Tilburg. Het mysterieuze verbond Pacte des Cygnes nam de moeder op sleeptouw door Nederland en genereerde aandacht voor de verdwijning van haar dochter.

De club uit Tilburg heeft barmhartigheid hoog in ’t vaandel staan. “Dat is ook de reden dat we ervoor kozen om de moeder van Maggie Lee te helpen. We zagen het nieuws voorbijkomen en we wilden haar graag helpen”, vertelt Ronald Donders van het Brabantse gezelschap.



Nadat ze contact hadden gelegd met de moeder, konden ze al snel aan de slag. Zeven mensen van Pacte des Cygnes hielpen mee. Ze hingen posters op, maakten haar wegwijs in Nederland en stelden haar gerust. Donders: “Want een kind wordt normaal gesproken wel gevonden in Nederland. Je kunt niet zomaar verdwijnen.”



Aandacht

Ze namen zich voor om de foto van de zestienjarige Maggie Lee zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, zodat ze herkend zou worden. En dat lukte, anderhalve dag na het eerste contact werd het meisje herkend in de trein. In Zwolle haalde de politie haar uit de trein.



Maggie Lee is tot dusver vastgehouden door de politie omdat ze op het paspoort van haar zus reisde. Volgens Donders vertrekt ze woensdagochtend met haar moeder naar huis, naar Clarksville in de staat Tennessee.



'Brabant ontwaak!'

Pacte des Cygnes ('het zwanenverbond') is een geheimzinnige club die bekendheid kreeg omdat ze streeft naar een onafhankelijk Brabant. De afgelopen jaren verschenen op verschillende plekken in Brabant teksten en posters met daarop leuzen als ‘Brabant ontwaak!’



Lange tijd was onduidelijk wie zich daarmee bezighield maar met acties als deze laat de club zich bewust van een andere kant zien. “We streven naar een participatiemaatschappij dus dan is het normaal dat we dit doen. Zoiets zou iedereen moeten doen, dan zijn er veel minder problemen in de wereld. We hadden ook in de kroeg kunnen zitten maar we hebben het weekend zinvol doorgebracht: het kind is gevonden.”



Promotie voor Holland

Volgens Donders was het Amerikaanse meisje echt idolaat van Nederland. “Ze moest en zou hier heengaan. Ik zie het dan ook als een beetje Holland-promotie maar helaas is ze niet in Brabant gekomen, dat was nog beter geweest.”