Ik had nog zo gezegd, geen bommetje! Koeien gaan op zwemavontuur

MEGEN - Paniek voor een boer aan de Maasbommelse Veerweg in Megen. Twee van zijn koeien besloten dinsdagavond op avontuur te gaan. De eerste brak uit het weiland en belandde via een akker in de sloot. De andere koe is de Maas overgezwommen, een afstand van zo’n veertig meter.

De brandweer moest ter plaatse komen om de ene koe uit de sloot te krijgen. De andere koe, die een flinke zwemtocht heeft gemaakt, maakt het goed en staat veilig op het droge.

Hoe het kan dat beide koeien besloten op avontuur te gaan, is nog niet bekend.