Basketballers New Heroes kunnen landstitel vergeten na vierde nederlaag op rij

DEN BOSCH - Het seizoen zit erop voor de basketballers van New Heroes uit Den Bosch. In de halve finale van de play-offs was de ploeg niet opgewassen tegen Donar uit Groningen. Alle wedstrijden, vier stuks, werden verloren.

De beslissende nederlaag werd dinsdagavond in De Maaspoort geleden. De Bosschenaren stonden halverwege de partij op een kleine voorsprong (34-31), maar werden uiteindelijk met 68-72 geklopt.



Het verschil werd in het derde kwart gemaakt. Daarin was Donar met 23-8 te sterk. In de slotfase van de partij werd het nog even spannend, maar de opgelopen achterstand kon niet meer worden gerepareerd.Daardoor eindigt het seizoen voor de Bossche basketballers, net als vorig seizoen, in de halve finale van de play-offs. Donar bezorgde de ploeg van coach Sander van der Holst eerder dit seizoen ook al een kater. Groningen schakelde Den Bosch toen in het bekertoernooi uit.In 2015 greep Den Bosch voor de laatste keer de landstitel.