Onverwachte bekentenis hoofdverdachte kasteelmoord zet rechtszaak op zijn kop

EINDHOVEN - Het is dé rechtszaak van het decennium in België en dinsdag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. De Belgische media schreven zichzelf dan ook een gloeiend toetsenbord om de zaak zo goed mogelijk te verslaan. Tilburger Roy L. staat later voor de rechter omdat hij de huurmoord zou hebben uitgevoerd.

Opvallendste ontwikkeling was volgens de Vlaamse tv-zender VRT dat hoofdverdachte André G. voor het eerst bekende dat hij opdracht gaf om kasteelheer Stijn Saelens om het leven te brengen. Hij vertelde dat hij wilde voorkomen dat zijn schoonzoon met diens kinderen naar Australië zou vertrekken. Voorheen zei G. steeds dat hij zijn schoonzoon een 'lesje wilde leren'. G. beschuldigt de vermoorde Saelens ook van incest.



De rechtszaak begon dinsdag rommelig, meldt de krant De Standaard. Eerst wilde justitie afdwingen dat getuigenverhoren niet gefilmd mochten worden. Dat gebeurde. Daarna was er veel gedoe over een betoog van een presentatie van de hoofdinspecteur en de onderzoeksrechter met honderden slides. Die mocht toch doorgaan en duurde uren, waarop advocaat Smeets sneerde dat dit 'geen getuigenverhoor maar een spreekbeurt was'.



De tv-zender VTM blikt alvast vooruit. Door de onverwachte bekentenis van hoofdverdachte G. gaat de geplande zitting van woensdag niet door. Andere getuigenverklaringen komen daardoor namelijk in een heel ander daglicht te staan. Donderdag mogen de wapendeskundige en de wetsdokter nog wel hun zegje doen. Op 22 mei wordt vervolgens pas bepaald wanneer het proces verder gaat.