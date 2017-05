Je auto laten wassen door een speler van Helmond Sport, het kan op de Verrassende Verlengavond

HELMOND - Helmond Sport doet er ook dit jaar weer alles aan om zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. Hoewel het seizoen nog niet afgelopen is, was het dinsdagavond weer tijd voor de Verrassende Verlengavond. Op ludieke wijze werden de fans beloond.

Het was druk op de parkeerplaats voor de administratie van Helmond Sport. Op de Verrassende Verlengavond staan de fans in de rij. Om hun jaarkaart te verlengen en zich te laten verrassen. Dat leverde voor sommigen een ludieke bonus op.

De selectie van Helmond Sport stak de handen uit de mouwen en waste de auto's van de eigen supporters. Een bedankje, volgens trainer Roy Hendriksen. "Het is toch een bepaalde manier van waardering tonen. Zo kunnen we iets terugdoen voor al die mensen die ons al jaren steunen", vertelt hij.

Nieuwe shirt

Maar buiten het wassen van auto's waren er meer verrassingen. Zo stond er een grote witte tent op de parkeerplaats. Hermetisch afgesloten, want binnen lag het nieuwe wedstrijdshirt voor volgend jaar.

Dat is bijzonder want in juli bestaat Helmond Sport vijftig jaar. Alleen de verlengers van seizoenkaarten kregen dinsdag al een exclusief kijkje. "Mooi!", zegt een supporter over het shirt. Meer informatie kan er niet vanaf. "Ik verraad niks. Da's geheim. Moet je maar een seizoenskaart kopen!"