Weer is het raak: vijfde autobrand in Goorstraat Geldrop

GELDROP - Op de Goorstraat in Geldrop is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de vijfde keer in een relatief korte periode een voertuig in brand gestoken. Vier keer was Mwansiti Cornelissen uit Geldrop het slachtoffer. Vorige week nog ging een auto van haar en haar man in vlammen op.

Dit keer ging het om een bestelbus. Het voertuig zou op precies dezelfde plek hebben gestaan waar de uitgebrande auto van Cornelissen vorige week stond.



De brandweer rukte rond halftwee 's nachts uit maar kon niet voorkomen dat het voertuig verwoest werd door de brand. De politie doet onderzoek en bekijkt of er een verband is tussen de autobranden. Brandstichting wordt niet uitgesloten.



Camerabeelden

Cornelissen heeft een camera bij haar huis hangen. De bewakingsbeelden van de vorige brand zijn aan de politie gegeven. Op de beelden waren twee personen te zien, waarop volgens de vrouw 'echt te zien is dat ze onze auto zoeken'. "Eentje loopt door, maar wordt door de ander geroepen. Die wijst naar onze auto en vervolgens giet de ander er benzine overheen. De twee steken het voertuig aan en gaan er daarna snel vandoor."