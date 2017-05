Rabobank zet beveiligers in bij geldautomaten in strijd tegen plofkraken

UTRECHT - Om plofkraken te voorkomen, gaat de Rabobank in heel Nederland 's nachts beveiligers inhuren om geldautomaten te bewaken. De beveiligers zijn nodig om het groeiend aantal plofkraken een halt toe te roepen. Dat meldt het AD woensdag.

De bewakers komen volgens de krant te staan bij geldautomaten bij appartementencomplexen, waar criminelen door het gebruik van explosieven grote schade aan woningen kunnen veroorzaken.



Enorme schade bij plofkraak in Vinkel

In maart gebeurde dat nog in Vinkel, waar bij een plofkraak van de pinautomaat van de Rabobank zware explosieven werden gebruikt. De bewoners van twee appartementen moesten tijdelijk hun huis uit. Het pand moest worden gestut.



De inzet van beveiligers is volgens de Rabobank duur. "Maar de veiligheid staat voorop", aldus een woordvoerder. "We zoeken naar definitieve oplossingen, maar zolang die er niet zijn, kiezen we voor fysieke beveiliging of extra surveillance."In het afgelopen jaar werd in Brabant zeker elf ramkraken en elf plofkraken gepleegd. Een grote groep zware criminelen richt zich steeds vaker op het plegen van ram- en plofkraken . Grof geweld wordt daarbij niet geschuwd. Detailhandel Nederland liet eerder weten zich grote zorgen te maken over deze ontwikkeling.Volgens het AD nemen andere banken zoals ABN AMRO en ING geen extra maatregelen tegen plofkraken.