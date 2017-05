2800 kilo te zwaar, aanhanger vol zand in Den Bosch van de weg gehaald

DEN BOSCH - Zand afvoeren, het moet wel eens gebeuren. Maar de eigenaar van deze aanhanger maakte het wel heel erg bont. De politie trof de aanhanger dinsdag aan op de Helftheuvelweg in Den Bosch, deze bleek maar liefst 2800 kilo te zwaar.

De aanhanger trok de aandacht van de politie en bij het wegen van het samenstel bleek deze 5755 kilo te wegen. Na correctie van honderd kilo was de aanhanger nog altijd 2800 kilo te zwaar. Het samenstel mag maximaal 2855 kilo wegen. De aanhanger was 98 procent overbeladen.



Drie bekeuringen

De bestuurder bleek ook niet het juiste rijbewijs te hebben én de lading was niet afgedekt. De bestuurder kreeg een bekeuring voor overbelading, rijden zonder rijbewijs en niet afdekken van de lading.