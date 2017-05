Familie Cornelissen staat voor raadsel na vijfde autobrand: 'We hebben geen vijanden'

GELDROP - Voor de vijfde keer is aan de Goorstraat in Geldrop een voertuig van de familie Cornelissen in vlammen opgegaan. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de bestelbus van Mwansiti en Geert in brand gestoken. Waarom juist zij steeds het doelwit zijn, is een raadsel. “We hebben met niemand ruzie.”

Sinds juli vorig jaar woont het gezin Cornelissen aan de Goorstraat. En sinds die tijd zijn ze al vijf voertuigen kwijtgeraakt door een aangestoken brand. Dinsdagnacht ging het om een bestelbus. “Deze is van de zaak, maar dat maakt het niet minder vervelend”, vertelt Geert. “We zijn verslagen en vooral boos.”



Beelden van de daders

Geert en Mwansiti slapen slecht en ook dinsdagnacht werden ze uit hun slaap gerukt. “We werden wakker van harde voetstappen. Dat waren de daders die wegrenden”, zegt Geert. “Het is slecht voor onze nachtrust, we zijn steeds bang dat er weer iets gebeurt.”



Na de eerste autobrand plaatste Geert een camera. Er is dus beeldmateriaal waarop de daders te zien zijn. “Je ziet ze duidelijk naar onze auto lopen en benzine erin gooien. Ze nemen daar ruim de tijd voor. Vervolgens een flinke vlam en een knal, het is steeds hetzelfde”, legt Geert uit.



Voor de lol

Maar waarom is juist het gezin Cornelissen steeds het doelwit? Dat weten ze zelf ook niet. Ze hebben geen ruzie met mensen en volgens Geert doen de daders het uit baldadigheid. “We hebben echt geen vijanden. Het lijkt alsof ze het voor de lol doen. Ik snap er niks van.”