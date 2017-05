Feyenoorder Jari Schuurman wil via Ajax de play-offs in met Willem II

TILBURG - De kans is groter dat het niet, dan wel lukt. Toch is er nog hoop op een play-offticket bij Willem II. De Tilburgers azen op de negende plek in de eredivisie om zo deel te kunnen nemen aan de strijd om een Europees ticket.

"We geloven nog steeds dat de play-offs haalbaar zijn", vertelt Jari Schuurman op de website van Willem II. De Tilburgers moeten dan achtereenvolgens afrekenen met Roda JC (zondag, uit) en Ajax (14 mei, thuis). Alleen bij twee zeges is er nog een kansje voor de mannen van trainer Erwin van de Looi. Met de nadruk op kansje, want Willem II heeft vier punten achterstand op plek negen.



Schuurman wil niets van doemscenario's weten. De middenvelder, die dit seizoen door de Tilburgse club wordt gehuurd van Feyenoord, gelooft dat plek negen nog haalbaar is. In die strijd moet dus onder meer met de grote rivaal van de Rotterdamse club, Ajax, worden afgerekend. "Omdat ik nog steeds Feyenoorder ben, zou het voor mij extra mooi zijn om de klus tegen de Amsterdammers te klaren."



'Ik was twee jaar...'

Hij vervolgt: "Natuurlijk volg ik de verrichtingen van Feyenoord ook op de voet. De laatste keer dat die club kampioen werd, was ik twee jaar. Ik kan er me niks meer van herinneren en zou het fantastisch vinden om dat mee te maken. Gelukkig is die landstitel bijna binnen en als het echt gebeurt ga ik het zeker vieren."