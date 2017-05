Bram (38) gunt iedereen geluk in de liefde na zijn massaal gedeelde Facebookoproep

TILBURG - Bram Reiniers is nog steeds op zoek naar een leuke vent. Nadat hij al honderden reacties kreeg na een oproepje op Facebook, wil hij nu wel eens leuke mannen in het echt ontmoeten. Daarom organiseert hij binnenkort het ‘Bram zoekt Man! –event’ in Tilburg.

De 38-jarige Bram kreeg heel veel leuke reacties op zijn oproepje, maar een grote liefde heeft hij nog niet gevonden. Misschien vindt hij die wel bij Club Smederij in Tilburg op 26 mei tijdens zijn eigen event. "Mijn oproepje is ruim zestigduizend keer bekeken", vertelt Bram. "Ook kreeg ik veel reacties."



Iedereen is welkom

Maar om met al die belangstellenden af te gaan spreken, wordt een beetje lastig. Bram: "Daten is leuk, maar dit wordt wat te veel." Reden voor de Tilburger om een evenement te organiseren waar hij zoveel mogelijk leuke mannen hoopt te ontmoeten. Maar het evenement is voor iedereen: "Man, vrouw, hetero, homo, iedereen is welkom", zegt Bram. "Ik gun iedereen liefde en het moet een evenement worden waar ontmoeting centraal staat."



In Club Smederij staan leuke activiteiten op het programma en natuurlijk kan er ook gedanst worden. "We gaan elkaar op een ludieke manier ontmoeten en leren kennen", vertelt Bram.



Eén is genoeg

De reacties zijn vooral positief, al vindt niet iedereen het een goede manier om Bram beter te leren kennen. "Er zijn wel mannen die het te massaal vinden", legt Bram uit. "Ik snap dat ook wel, maar ik denk dat het juist een leuke manier van daten is."



Hoeveel mannen er komen? Bram durft het niet te voorspellen. "Ik hoop natuurlijk dat er wel wat leuke mannen komen, maar het hoeven er echt geen honderden te zijn hoor." Lachend: "Uiteindelijk heb ik aan één man genoeg."