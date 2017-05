Slachtoffers (16 en 19 jaar) van botsing Bavel opgepakt voor poging tot straatroof

BAVEL - Een 19-jarige man uit Waalwijk en een 16-jarige jongen uit Bavel zijn dinsdagavond opgepakt voor een poging tot straatroof. De Bavelaar en de Waalwijker zaten samen in een auto die op de kruising van de Tervoortseweg en Dorstseweg in Bavel tegen een boom was gebotst. Beiden raakten lichtgewond.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het duo kort daarvoor had geprobeerd om op de Lange Bunder in Bavel een 16-jarige fietser uit het dorp te beroven. Met hun auto sneden ze de fietser, die aan het appen was op zijn telefoon, af. De bijrijder stapte uit de auto en bedreigde de fietser, mogelijk met een mes. De jongen uit Bavel vluchtte daarop de tuin van een huis in.



Op de vlucht

De verdachten zijn daarop met een auto op de vlucht geslagen. Even later botsten ze met hun auto tegen een boom. De inzittenden raakten gewond en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze aangehouden. De auto is in beslag genomen.



De fietser uit Bavel deed aangifte.