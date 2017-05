Dansen in de lucht op een vliegtuig. Wie durft?

Danielle poseert voor het vliegtuig (foto: Volkel in de Wolken).

Danielle in actie (foto: Volkel in de Wolken).

VOLKEL - Lopen op de vleugels van een vliegtuig in de lucht. Levensgevaarlijk, maar zeker heel spectaculair. Tijdens het evenement Volkel in de Wolken op zondag 28 mei ziet het publiek hoe ‘wingwalker’ Danielle Del Buono danst op een vliegtuig. En dat hoog in lucht…

Danielle Del Buono – afkomstig uit Engeland – is al ruim tien jaar een professionele wingwalker. Samen met haar man en tevens piloot Emiliano stijgt Danielle op. Eenmaal in de lucht klimt ze naar buiten en demonstreert haar danskunsten bovenop het vliegtuig. Volgens Danielle geeft het een fantastisch gevoel: “Ik krijg er echt een kick van.”



Balletposes op grote hoogte

Tijdens haar luchtshow springt Danielle tussen de vleugels op en neer en laat een spectaculaire dansshow zien. Indrukwekkende balletposes terwijl het vliegtuig scherpe bochten en loopings maakt, je moet het maar durven…