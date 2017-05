Springen op politieauto 'om een foto te maken' levert rapper Boef taakstraf op

DEN HAAG - Rapper Boef krijgt 20 uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto. Hij betaalde eerder al een schadevergoeding van ruim 1400 euro. De Tilburgse rapper sprong afgelopen maart op een politieauto in Zoetermeer. "Het was een misplaatste grap, ik wil mijn bekendheid gebruiken voor iets positiefs", laat de rapper in een verklaring weten.

De rapper was in maart bij Club NoLimit in Zoetermeer toen agenten hun auto's verlieten. Hij gebruikte hun afwezigheid om op een van de auto's te klimmen. Volgens Boef deed hij dat omdat hij een foto wilde maken. "Wij snappen niet wat daar grappig aan is", vindt het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eistte daarom een werkstraf van 40 uur, waarvan 20 voorwaardelijk.



"Zijn bekendheid mag geen reden zijn om het zwaarder te straffen", stelde Boefs advocaat. Volgens hem heeft zijn cliënt een positieve wending aan zijn leven gegeven. "Vijf jaar geleden zat hij nog vast, nu heeft hij een nummer 1-hit." Boef was zelf niet in de rechtbank in Den Haag aanwezig.De rechtbank legde de rapper 20 uur taakstraf op voor zijn 'flauwe grap'. "Hij had kunnen weten dat er schade kon onstaan aan de auto", oordeelde de rechter. Boef gaat in hoger beroep tegen de straf.

"Het is niet de eerste keer dat de politie het moet ontgelden", motiveerde de rechter de 20 uur taakstraf.In januari werd Sofiane Boussaadia, zoals de rapper in het echt heet, namelijk veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor het beledigen van agenten in zijn vlogs. "Deze flikkers laten me onschuldig vastzitten" riep hij in een vlog. Over iemand van de recherche, zei hij: "Ik neuk jouw dochter."



Boef werd in september 2016 aangehouden op verdenking van opruiing in Tilburg. Hij had jongeren opgeroepen te komen vechten na een ruzie met collega-rapper Para Soma.