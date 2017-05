Man bekneld bij bedrijfsongeluk op de Middenweg in Moerdijk

MOERDIJK - Bij werkzaamheden aan een bedrijf in aanbouw aan de Middenweg in Moerdijk is woensdagochtend een man bekneld komen te zitten.

Volgens een politiewoordvoerster zit het slachtoffer klem met zijn arm, vermoedelijk in een machine. Brandweer en ambulance zijn bezig de man te bevrijden.



Ook is een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie, onderzoekt het ongeluk.