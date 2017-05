Buurtbewoners niet bang na autobranden Geldrop: 'Maar we parkeren wel op andere plek'

GELDROP - De bewoners van de Goorstraat in Geldrop zijn dinsdagnacht weer opgeschrikt door een autobrand. En weer waren hun buren Geert en Mwansiti Cornelissen het slachtoffer. De bewoners van de straat snappen er niks van: “Het zijn zulke aardige mensen.”

Schandalig vindt hij het. Buurtbewoner Francisco Pelucarte is geschrokken dat zijn overburen weer getroffen zijn door de autobrand. “Voor de vijfde keer al”, zegt hij. “Ik begrijp echt niet waarom, want het zijn heel vriendelijke en aardige mensen. Ik ken ze niet heel goed, maar ze groeten altijd netjes en zijn behulpzaam.”



Zelfs is Pelucarte niet bang dat het hem ook zal overkomen. “Ik lig er niet wakker van”, vertelt hij. “Ik vind het vooral vervelend voor die mensen. En ook voor de bewoners van deze straat, dat zijn vooral ouderen. Zij worden toch steeds gestoord in hun slaap en zijn misschien ook wat angstig. Het is gewoon allemaal heel vervelend.”



Voor de zekerheid

Ook buurvrouw Rina de Vries vindt de gebeurtenissen erg naar en vervelend. “Het is toch gewoon raar dat steeds dezelfde mensen worden getroffen? Ik snap er echt niks van. Ik zie daar ook nooit iets verdachts gebeuren. Het zijn juist heel vriendelijke mensen”, vindt De Vries.



Bang is De Vries, die al veertig jaar in de Goorstraat woont, zeker niet. “Maar als we op vakantie gaan, zetten we wel de auto bij onze dochter neer. Gewoon, voor de zekerheid.”



Extra beveiliging?

De politie is inmiddels volop bezig met onderzoek naar de vijf autobranden. Omdat Geert Cornelissen zelf een camera heeft hangen, worden de bewakingsbeelden grondig bestudeerd. “We gaan ervan uit dat het gaat om gerichte acties en doen verder onderzoek”, aldus een woordvoerster. “We hopen ook dat mensen die iets hebben gezien of meer weten contact met ons opnemen.” De politie doet geen uitspraken over eventuele extra beveiliging in de Goorstraat.



De gemeente Geldrop-Mierlo is op de hoogte van de branden. De burgemeester wordt door de politie op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen. “Het is verder een zaak van de politie, daar staan wij buiten”, zegt een woordvoerder.