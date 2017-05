Cristiano Ronaldo haalt PSV in

EINDHOVEN - Cristiano Ronaldo is een fenomeen. Dat zal iedere voetballiefhebber erkennen. De aanvaller van Real Madrid heeft, sinds dinsdagavond, 103 goals gemaakt in de Champions League. De Portugees maakte er in zijn eentje inmiddels meer dan alles en iedereen van PSV in het miljoenenbal.

Het is een bijzondere statistiek. PSV maakte in 104 Champions League-duels 102 doelpunten. Ronaldo kwam 138 keer in actie in het belangrijkste Europese clubtoernooi en maakte daarin 103 doelpunten. De Portugees had er dus wel wat meer wedstrijden voor nodig, maar toch.



Ook een topclub als Atlético Madrid is inmiddels door Ronaldo (als individu) ingehaald in het klassement van meest gemaakte doelpunten in de Champions League. Het levert onderstaande ranglijst op.