Groot onderzoek naar veiligheid spoorwegovergangen na ongelukken Brabant

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een breed onderzoek doen naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek is een aantal recente ongelukken op overgangen, zoals vorige week in Deurne en Wouw.

De raad wil met het onderzoek achterhalen of en hoe de veiligheid op spoorwegovergangen verbeterd kan worden en hoe de aangekondigde sanering van onbewaakte overwegen verloopt.



Onderzoek ProRail

Naar die onbewaakte overgangen liep eerder al een onderzoek en spoorbeheerder ProRail heeft laten weten helemaal van onbewaakte overwegen af te willen.



Het gaat nu om een zogeheten themaonderzoek van de onderzoeksraad, waarbij de precieze onderzoeksvraag en opzet van het onderzoek in de komende weken wordt bepaald. Het onderzoek is naar verwachting over een jaar afgerond.



Ongelukken Brabant

Vorige week was er 'slechts' materiële schade bij twee spoorwegongelukken in Brabant. Eerst botste er een goederentrein op een graafmachine in Deurne. Later in de week knalde een passagierstrein op een vrachtwagen in Wouw.



