Spanjaard Garcia belangrijke pion om NAC naar eredivisie te brengen

BREDA - Manuel Garcia is een belangrijke speler in het elftal van NAC. De 19-jarige huurling van Manchester City brengt voetbal in het team. In de play-offs is de Bredase hoop dan ook een beetje op de Spanjaard gevestigd. "We beginnen nu met de Operatie eredivisie", zegt de middenvelder, die eerst nog even geschiedenisles kreeg bij het Bredase Spanjaardsgat.

De wedstrijd VVV-NAC (0-4) van 2 april jongstleden was wellicht de beste wedstrijd die NAC dit seizoen speelde. De Limburgse kampioen van de Jupiler League werd door de Bredase ploeg met vlagen van de mat gespeeld. Uitblinker was huurling Manuel 'Manu' Garcia, de Spanjaard liet zien dat hij verschrikkelijk goed kan voetballen. Hoogtepunt was de 'no look-pass' die hij gaf op spits Cyriel Dessers.



Na de galavoorstelling tegen VVV verliep het allemaal weer wat minder, met NAC en ook met Garcia. Het is voor de supporters van de Bredase club te hopen dat de Spanjaard (en NAC) weer optimaal gaat presteren, want hij is een belangrijke pion in het elftal van trainer Stijn Vreven. Garcia kan NAC beter laten voetballen."Aan de bal is hij fantastisch", zegt NAC-coach Vreven over zijn pupil. "Zijn aannames en controles zijn allemaal goed. Het is een speler met zeer veel kwaliteit. Hij heeft nog verbeterpunten, maar hij heeft echt veel potentieel. Plus hij heeft de mentaliteit en de drive. Dan moet je vroeg of laat op een hoog niveau eindigen, dat kan niet anders."Maar Garcia is pas 19 jaar. En jonge spelers, zo weet ook Vreven, presteren vaak wisselvallig. Maar Garcia denkt dat hij, en NAC, op tijd in vorm zijn voor de naderende play-offs. Extra druk voelt de jonge Spanjaard niet."Nee", zo zegt hij. "Ik denk dat er bij iedereen druk op staat. Hopelijk zijn mijn laatste wedstrijden in de play-offs de beste wedstrijden die ik dit seizoen speel."Manu weet hoe belangrijk promotie is voor de aanhang van de Bredase club. De Jupiler League is natuurlijk niet de competitie waar NAC, waar wekelijks 15.000 man op de tribune zitten, moet spelen."Ik geloof dat NAC in Nederland de zevende of achtste club is als het om fans gaat. Je ziet dat ook als we thuis spelen. Bij uitwedstrijden zit er niet veel publiek en thuis zijn er vijftienduizend. Dat is te gek!""Hopelijk lukt het dit jaar om te promoveren. We maken een goede kans, denk ik. Ik hoop dat de supporters ons steunen zodat we met de 'Operatie eredivisie' kunnen beginnen", lacht Manu Garcia.Garcia heeft het naar zijn zin in Breda. Hij aarzelt dan ook niet als hij gevraagd wordt om in de Haven met een bootje naar het Spanjaardsgat te varen. Matthijs Achterhof, de gids en schipper van Bootje Varen Breda , vertelt ondertussen aan de jonge voetballer het verhaal van Adriaan van Bergen . Hoe de schipper uit Etten-Leur, of eigenlijk zijn neven, zeventig Nederlandse soldaten in het ruim van een turfschip de stadsmuren van Breda binnen smokkelde.De list voor de herovering van Breda door de Nederlanders op de Spanjaarden valt in de smaak bij Manu Garcia, zelf dus Spanjaard. Het verhaal is hem ook niet helemaal vreemd. "Het is een goed verhaal", zo zegt de middenvelder van NAC. "We vergelijken het met dat van het paard van Troje. Ik kende al delen van het verhaal, want dat leerde ik in Spanje op school."Hij mag het dan naar zijn zijn hebben in Breda, het blijft de vraag of hij ook volgend seizoen in de Nassaustad speelt. Hij wordt verhuurd door het grote Manchester City aan NAC, dus kan hij er weinig over zeggen. Aan zijn trainer Stijn Vreven, zal het niet liggen."Ik wil hem best adopteren", zo grapt Vreven. "Als tweede zoon, dan heeft hij in ieder geval al een vaste verblijfplaats. Dan hou ik hem bij me. Graag!"De kans is echter niet groot dat Manuel Garcia bij NAC blijft. De speler heeft zelf wel iets te zeggen, maar het grote geld regeert in de voetbalwereld. Wie betaalt, die bepaalt. Misschien moeten de Bredanaars opnieuw een list verzinnen. Al is promotie naar de eredivisie misschien ook wel goed."Dan gaan we met heel de selectie in een bootje de singels af", zegt schipper Matthijs van Bootje Varen Breda enthousiast. "Goed idee", glundert Manu Garcia.