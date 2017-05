Woningoverval in Best, politie zoekt naar twee daders

BEST - De politie is op zoek naar twee mannen die woensdagmiddag een overval hebben gepleegd aan de Braamheuvel in Best. Via Burgernet roept de politie getuigen op zich te melden.

Rond kwart voor twaalf drongen twee mannen een huis aan de Braamheuvel binnen. Bij de overval raakte niemand gewond. De daders hebben een auto en gsm gestolen. De auto is inmiddels aan de Beemdheuvel teruggevonden.



Meteen 112 bellen

De politie is op zoek naar de daders. Het gaat om een getinte man van 1.70 meter. Hij draagt een zwart jack met groene fluoriserende mouwen. De andere dader is blank en ongeveer 1.80 meter. Tijdens de overval droeg hij een blauw jack.



Mensen die het tweetal zien, moeten geen actie ondernemen maar direct 112 bellen. De politie is in de wijk aanwezig en doet buurtonderzoek. Met honden wordt gezocht naar de twee overvallers.