Sandra van Boer Zoekt Vrouw bedreigd na afwijzing Olke: 'Ik ben er erg verdrietig over'

EINDHOVEN - Boer Zoekt Vrouw-kandidate Sandra Koningstein (51) uit Den Bosch is meerdere keren bedreigd door fans van het programma die niet te spreken zijn over de manier waarop ze de Texaanse boer Olke afwees. "Ik heb bedreigingen gekregen via mail, LinkedIn en Facebook, waarin staat dat ik een schande ben voor Brabant. Het is vrij heftig, ik ben er erg verdrietig over."

Boer Olke nodigde Sandra en twee andere vrouwen uit voor een week op zijn ranch in Texas. Aan het einde van het programma koos hij voor Sandra, maar tijdens de citytrip ontdekte ze dat ze geen romantische gevoelens voor hem had. Tot groot verdriet van Olke.



"De verliefdheid was er van mijn kant inderdaad niet, dat kan gebeuren", zegt Sandra woensdag in de Telegraaf. "Maar dat wil niet zeggen dat ik daar met verkeerde bedoelingen heen ben gegaan, zoals me nu door kijkers wordt verweten."



Volgens de blondine is ze in de laatste twee afleveringen van Boer Zoekt Vrouw op een bepaalde manier neergezet waardoor mensen snel een oordeel hebben gevormd. "Het klopt niet met de werkelijkheid", aldus de Bossche in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont.



'Ik zat niet te flirten'

"Te zien is dat ik aan de bar zit, terwijl ik op Olke zit te wachten met een kopje groene thee. Sommigen reageren op basis van die opname dat ik zat te flirten met de barman en mijn verdriet zat weg te drinken. Maar zo is het helemaal niet gegaan. Mensen geven daar hun mening over en daar zijn de afgelopen twee weken echt heftige, ongenuanceerde reacties op binnengekomen, variërend van 'Ik kom je opzoeken' en 'Ik zou Nederland maar verlaten' tot 'Je bent een schande voor Brabant'."



"Mensen lijken niet te beseffen dat we echte mensen zijn met echte gevoelens", aldus Sandra. "Ze roepen van alles en dat trek ik me zeker aan."





Spijt van haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw heeft ze zeker niet. "Ik ben er met de juiste bedoelingen ingestapt en heb een geweldige tijd gehad in Amerika, samen met Olke en de andere dames. We zijn heel warm ontvangen door zijn familie en vrienden. Het was uniek om mee te maken."Sandra krijgt ook positieve reactie op haar Boer Zoekt Vrouw-avontuur. En er komen ook verzoekjes binnen van andere mannen om eens af te spreken. Maar een andere boer heeft ze voorlopig niet op het oog. "Nee hoor, ik ben lekker druk bezig met m'n werk. Het is prima zo."