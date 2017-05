Terreurverdachte Sint-Oedenrode blijft langer in cel

ROTTERDAM - De 22-jarige terreurverdachte die vorige week in Sint-Oedenrode werd opgepakt, blijft in de cel. Zijn voorarrest werd woensdag door de rechter-commissaris in Rotterdam met veertien dagen verlengd.

Een arrestatieteam hield vorige week woensdagavond twee mannen aan op de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. De actie werd uitgevoerd op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).



Een van de verdachten, de 21-jarige Abdirahman, kwam donderdag weer vrij. In een interview met Omroep Brabant zei hij onschuldig te zijn. “Ik ben juist gevlucht voor Al-Shabaab.”



Volgens informatie van de AIVD is de 22-jarige Mohammed sinds vorig jaar actief lid van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Mohammed was vorige week bij Abdirahman op bezoek. De twee leerden elkaar bijna vier jaar geleden kennen in Kenia.



