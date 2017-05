Schooldirecteur drukt 142.000 euro achterover en krijgt taakstraf

BREDA - De rechtbank in Breda heeft een voormalige basisschooldirecteur veroordeeld voor het achterover drukken van ruim 142.000 euro. De man pinde jarenlang stiekem geld van een scholenstichting in Zundert en gaf dat uit aan boodschappen, benzine, kleding, schoenen en een seksbioscoop.

Volgens de rechtbank heeft de man (53) 'op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van zijn positie'.



Geld voor zichzelf en gezin

Uitgerekend in een tijd waarin de basisscholen in Zundert in zwaar weer verkeerden, haalde de directeur geld van de schoolrekening voor zichzelf en zijn gezin, schrijft de rechtbank in het vonnis dat woensdagmiddag werd voorgelezen.





De rechter legde uit dat in vergelijkbare gevallen negen tot twaalf maanden celstraf worden opgelegd. Maar de verdachte heeft geen strafblad en hij betuigde uitgebreid spijt. Bovendien is hij zijn baan kwijt en wil het Openbaar Ministerie het geld nog gaan terugvorderen.Daarom besloot de rechtbank de maximale taakstraf van 240 uur op te leggen. Bovendien werd zes maanden voorwaardelijk opgelegd, als stok achter de deur, mocht de ex-directeur binnen twee jaar weer de mist in gaan.