45 km-auto botst tegen lantaarnpaal in Tilburg, olie stroomt weg op

TILBURG - Op de kruising van de Dillenburglaan en de Renmeesterlaan in Tilburg is woensdag rond het middaguur een 45-km wagen van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst.

De bestuurster raakte gewond en is in de ambulance behandeld. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor de bestuurster de macht over het stuur is verloren.

Door de botsing met de lantaarnpaal stroomde olie uit de motor van de auto. De brandweer maakte de weg weer schoon. Tijdens die klus was de weg enige tijd gesloten.