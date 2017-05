Vrachtwagenchauffeur ontdekt Albanezen tussen lading in Moerdijk

MOERDIJK - Een vrachtwagenchauffeur ontdekte gisterochtend in Moerdijk dat hij twee verstekelingen aan boord had. Het bleken twee mannen uit Albanië te zijn.

Bij een bedrijf aan de Vlasweg opende de chauffeur zijn trailer en zag hij iemand tussen een aantal vaten liggen. Daarop deed hij de deur meteen weer dicht en waarschuwde de politie.



Verzegelde aanhanger

Waar de jongemannen van 24 en 22 in de vrachtwagen zijn geklommen, is niet duidelijk. De chauffeur vertelde dat hij in Hoek van Holland de aanhanger heeft gekoppeld. Die was toen al geladen en verzegeld.



De verstekelingen zitten in Breda in een politiecel en worden verhoord.