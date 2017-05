Overvallers bonden stel vast met tiewraps, 'Mijn vriendin durft niet meer alleen thuis te zijn'

BERLICUM - Een 27-jarige autohandelaar en zijn vriendin werden zaterdag 5 november in hun huis aan de Hasseltsedijk in Berlicum overvallen door drie mannen met politiejassen aan. Het stel werd vastgebonden met tie-wraps, de daders gingen ervandoor met een geldbedrag. Nog altijd zijn de drie daders spoorloos.

In Opsporing Verzocht was dinsdagavond aandacht voor de overval van het Berlicumse stel. Op die zaterdagavond zaten de autohandelaar en zijn vriendin televisie te kijken in hun huis. Er parkeerde een auto bij het huis, een zwarte BMW uit de 5-serie. Uit de auto kwamen drie mannen, gekleed in politiejassen die vragen willen stellen. Ineens trokken ze een pistool en komen naar binnen.



Gered door een vriend

Het tweetal werd vastgebonden met tiewraps. De daders vroegen om geld en na ernstige bedreigingen én mishandeling geven de slachtoffers toe. De daders waren niet tevreden en dachten dat er nog meer geld in huis moet zijn.



De twee slachtoffers werden uiteindelijk gered doordat een vriend langskwam. Toen de overvallers hem zagen, sloegen ze op vlucht. Het drietal ging ervandoor in een zwarte BMW. Deze auto werd later op de avond brandend teruggevonden aan de Generaal van der Leythenlaan in Eindhoven. De BMW bleek twee dagen eerder te zijn gesloten in Deurne. De kentekenplaten waren van een auto in het Limburgse Meijel gehaald.



Rolex te koop?

Van twee daders is er een goed signalement. Het zou gaan om een Arabische man van 1,90 meter. Hij had een stoppelbaardje en droeg zwarte Nikes.



De tweede man was donker getint, mogelijk Antilliaans. Hij was ongeveer 1.75 meter, had een opvallend brede neus en droeg zwarte schoenen. Behalve contant geld namen de overvallers ook twee op vallende Rolex-horloges mee. Mogelijk zijn deze na 5 november ergens te koop aangeboden.Hoewel de overval uiteindelijk goed is afgelopen, zit de schrik er bij de slachtoffers goed in. “Mijn vriendin durft niet meer alleen in huis te zijn”, vertelde de autohandelaar in de uitzending van Opsporing Verzocht. “Het was echt een enge situatie.”De politie gaat er van uit dat de daders dachten dat in het huis van de autohandelaar veel geld zou liggen. Van het drietal ontbreekt elk spoor, de politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. Eerder besteedde ook Bureau Brabant aandacht aan de zaak.