Toch geen prijs voor beste daler in de Giro, na storm van kritiek

DEN BOSCH - Er komt toch geen prijs voor de beste daler in de Ronde van Italië. De organisatie laat woensdag weten dat het dalersklassement met bijbehorend prijzengeld wordt geschrapt. Aanleiding is de hevige kritiek die losbarstte. Het nieuwe klassement moest de 100e editie van de Giro opleuken.

"Met het instellen van de prijs wilden we een belangrijke kwaliteit van de wielrenners belichten, zonder hun veiligheid in gevaar te brengen", verklaart de Giro-leiding. Het kersverse klassement kwam de organisatoren van de Ronde van Italië op fikse kritiek te staan, vooral wegens de recente dodelijke ongevallen van wielrenners Michele Scarponi en Chad Young. Koen de Kort sprak zich dinsdag bij Omroep Brabant duidelijk uit tegen het initiatief.



LEES OOK: 'Ik dacht dat het een grap was, eerlijk gezegd', zegt Koen de Kort over beloning snelste afdaling



"De raceorganisatie heeft deze opmerkingen ter harte genomen en het initiatief, dat verkeerd geïnterpreteerd kan worden, veranderd." De Ronde van Italië start vrijdag, met een grotendeels vlakke rit over 206 kilometer van Alghero naar Olbia. Steven Kruijswijk gaat dan als een van de grote favorieten van start.