De honger van Michael van Gerwen is nog lang niet gestild

Michael van Gerwen is lekker bezig in de Premier League (foto: VI Images)

VLIJMEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de Premier League Darts tegen Phil Taylor. Mighty Mike is al zeker van een plek in de play-offs, maar dat maakt hem niet minder hongerig. "Ik ben vol vertrouwen en sta goed te gooien. Maar spelen tegen Phil is nooit makkelijk."

Voor Van Gerwen staat er tegen Taylor niet echt meer iets op het spel, al ziet de Vlijmenaar dat zelf anders. "Ik ben blij dat ik in de play-offs zit, maar ik wil winnen van Phil om op plek één in het klassement te eindigen. Dat is belangrijk voor me."



De Brit is nog niet zeker van de play-offs en moet Van Gerwen eigenlijk verslaan om zijn kansen levend te houden. "Ik vind het heerlijk om tegen Michael te gooien", vertelt Taylor. "Het wordt ongetwijfeld een goede wedstrijd."Eerder dit seizoen, in Rotterdam, won Van Gerwen met ruime cijfers van Taylor. De ontmoeting was allerminst vriendelijk. Zo ergerde Van Gerwen zich aan de maniertjes van de Brit. Dat kwam Taylor op een flink fluitconcert te staan.De play-offs in de Premier League Darts worden donderdag 18 mei gespeeld.