Zakkenrolster actief in Eindhoven

EINDHOVEN - Je telefoon gejat: vreselijk. Het overkwam een winkelende dame in de H&M in Eindhoven. Ze had tijdens het shoppen haar telefoon nog gebruikt. Nadat ze deze in haar jaszak stopte, merkte ze na een paar minuten dat het toestel weg was.

Vervolgens probeerde ze met een andere telefoon haar nummer te bellen, maar dit had geen zin meer. Het toestel was al uitgeschakeld.



De diefstal vond plaats in kledingwinkel H&M in winkelcentrum Piazza in Eindhoven. De verdachte is een vrouw met donkere haren en een zwarte jas.