4.500 liter benzine gezocht voor hulptransport naar Roemenië

KAATSHEUVEL - Elk jaar rijdt Stichting Breda helpt Hunedoara met een vrachtwagen vol hulpgoederen richting Roemenië. Maar dit jaar zit de stichting ‘een beetje omhoog’. “Er zijn zoveel goederen ingezameld, dat er brandstof voor maar liefst vier vrachtwagens nodig is.”

Het hulptransport is nog steeds hard nodig in de stad Hunedoara, in het westen van Roemenië. Dat vertelt bestuurslid Jan Dommisse.



Bittere armoede

“Het is bittere armoede." Jan vertrekt morgenohtend in één van de vrachtwagens richting Roemenië. Hij staat elk jaar weer verstelt van de ellende waarmee hij geconfronteerd wordt tijdens de reis. “Dat er op tweeduizend kilometer afstand mensen nog steeds onder een afdakje wonen.."



Hij vervolgt: "Er woont daar bijvoorbeeld een vrouw met haar kinderen in een hutje. Haar man is gestorven en door alle ellende is ze lijm gaan snuiven. Haar kinderen lopen rond met nagenoeg geen kleren aan.”

Dit is één van de trieste voorbeelden waarvoor de stichting goederen inzamelt. Een groot aantal gezinnen leeft in een- of tweekamerflats in sterk verouderde gebouwen waar regelmatig de energie uitvalt of geen water is.



Gezin adopteren

Het hulptransport neemt elk jaar een hele hoop kleding, voedsel en speelgoed mee. Gezinnen in Nederland hebben tevens de mogelijkheid om een Roemeens gezin ‘adopteren’. “Op die manieren kunnen de families hier de families daar ondersteunen met hulppaketten.”



De stichting heeft dit jaar veel meer spullen ingezameld dan normaal. "Dat komt onder meer omdat we een ziekenhuis in Oss deels mochten leegruimen. Daarom kunnen we nu vrachtwagens vol ziekenhuisspullen mee die kant op nemen.” Daarnaast heeft ook een school uit Sliedrecht meegeholpen door een eigen inzamelingsproject te starten.



Brandstof gezocht

Het probleem is nu dus de brandstof. “De goederen hebben we gratis opgehaald door het hele land en de vrachtwagens zijn gesponsord. Maar de brandstof staat nog open. We gaan hoe dan ook rijden, maar als er geen geld komt voor brandstof betekent dit dat we minder geld kunnen uitgeven aan projecten ter plaatse. Dit geld moeten we dan uit de stichting halen.”

Wilt u Stichting Breda helpt Hunedoara helpen om de brandstofkosten bij elkaar te krijgen? U kunt geld doneren t.a.v. Vrienden van Hunedoara op rekeningnummer NL62 RABO0138654522.



'Alle beetjes helpen'

“Al gaat het maar om een klein bedrag, alle beetjes helpen”, aldus Jan Dommisse. Het hulptransport vertrekt morgenochtend rond zes uur vanuit Kaatsheuvel. De vrijwilligers hopen na een reis van ruim 1.800 kilometer zaterdagavond in Roemenië aan te komen. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op de website van Stichitng Breda helpt Hunedoara.