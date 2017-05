OG3NE deelt omhelzingen uit aan kinderen die het wel kunnen gebruiken

KIEV - Een jongen van een jaar of elf stuift op de zangeressen van OG3NE af. Hij heeft gezien dat ze omhelzingen uitdelen en hij wil ook wel geknuffeld worden. Lisa, Amy en Shelley namen woensdagmiddag uitgebreid de tijd om met zo’n dertig kinderen op de foto te gaan en de kinderen een knuffel te geven.

Deze kinderen kunnen zo'n omhelzing wel gebruiken. Om uiteenlopende redenen hebben zij het moeilijk. Sommigen hebben geen ouders meer, anderen komen uit arme gezinnen, weer anderen hebben een handicap. Woensdagmiddag is er bij het Olympisch Stadion in Kiev een knutselevenement voor ze georganiseerd, mét speciale gasten uit Nederland.



Lisa, Amy en Shelley duiken, als ze bij het stadion aankomen, meteen op de tafels met knutselspullen af. Terwijl ze aan het schilderen zijn, kletsen ze wat met de kinderen. Dat gaat met handen en voeten maar ze lijken elkaar prima te begrijpen. "We hebben een paar woordjes Oekraïens geleerd en zij proberen het in het Engels", zegt Shelley met een lach.





De zangeressen uit Fijnaart hebben het duidelijk naar hun zin. De combinatie van het stralende weer en de enthousiaste kinderen maakt het speciaal voor OG3NE. Lisa legt voor de - vooral Oekraïense - camera’s uit dat zij en haar zussen goed weten wat het is om in een moeilijke situatie op te groeien."Onze moeder strijdt al jaren tegen kanker. We zijn veel in ziekenhuizen geweest. Dan is het fijn als je af en toe even weg bent van die vervelende situatie en iets leuks kan doen. Dat hopen we de kinderen hier te geven. En ze een beetje kracht te geven om met hun moeilijke situatie om te gaan. Dat proberen we ook met ons liedje Lights and Shadows."De Fijnaartse zussen zijn duidelijk naar Kiev gekomen om meer dan alleen aan liedjesfestival mee te doen. Deze knutselmiddag is daar een goed voorbeeld van. Zo zegt Shelley: "We zijn hier niet alleen voor onszelf. We zijn hier ook om anderen te helpen." Zus Amy vult aan: "Voor ons is het eigenlijk een kleine moeite en het paste nog net in het schema. Het is fijn om te doen."Tijdens het gesprek dat Omroep Brabant met de drie heeft, staan er kinderen gespannen naast de camera. Ze wachten op het teken dat het interview voorbij is. Dan kunnen ze weer op de foto met ‘die leuke meisjes uit Nederland’. En die meisjes doen dat met alle liefde en plezier. De jongen van elf scoort stiekem nog een tweede omhelzing van de dames.