Hennepknippers slaan op de vlucht in Etten-Leur, maar tien verdachten worden in de wijk opgepakt

ETTEN-LEUR - De politie heeft woensdagmiddag een hennepknipperij opgerold in Etten-Leur. De knipperij werd gevonden in de Cellostraat in de wijk Grauwe Polder. De politie heeft tien mensen aangehouden.

De politie werd getipt via Whatsapp. De tipgever zag mensen in de Cellostraat sjouwen met zakken. Ook rook de tipgever een henneplucht.



In het huis waren tien mensen aanwezig. Een aantal van de aanwezigen sloeg op de vlucht toen de politie binnenkwam. Ze zijn na een zoekactie in de wijk aangehouden.Het gaat om zes mannen en drie vrouwen uit Bulgarije in de leeftijd van 22 tot en met 42 jaar. Een van de verdachten werd vastgeboeid aan een lantaarnpaal in de straat. Ook de 51-jarige bewoner van het pand is aangehouden.In het huis vond de politie zakken met hennep en henneptoppen. Om hoeveel kilo drugs het gaat, is nog niet bekend. De politie heeft alle hennepplanten in beslag genomen. De auto van de bewoner van het huis werd meegenomen net zoals een paar andere wagens.