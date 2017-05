Heeft uw bedrijf nog geen 55-plusser in dienst? John de Wolf komt u wel even overtuigen

EINDHOVEN - Heeft uw bedrijf nog geen 55-plusser in dienst? John de Wolf, boegbeeld van de campagne om deze groep langdurig werklozen aan het werk te helpen, komt u wel even overtuigen.

Demissionair minister Asscher riep een jaar geleden de hulp van de robuuste verdediger van weleer in. De oud-voetballer gaat sindsdien langs bedrijven om werkgevers te overtuigen van de kwaliteiten van oudere werknemers en ze daarom ook in dienst te nemen. Daarnaast steekt De Wolf langdurig werklozen een hart onder de riem. In Booming Brabant vertelt hij over de campagne en de resultaten.



Glazen bol

Maarten Steinbuch en robotica worden vaak in één adem genoemd. Vanuit de hele wereld is aandacht voor de ontwikkelingen op dat gebied in ons land. De hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de TU/e kijkt in Booming Brabant in zijn glazen bol.

Op het gebied van sport zijn de ontwikkelingen bijna niet bij te houden. Met behulp van

vitual reality kun je met het hele lichaam gamen of sporten, met iedereen en waar ook ter wereld. De start-up VRee opent ongekende mogelijkheden voor eSports competities, event centers en aanbieders van simulatietrainingen.



Ook op app-gebied staat de tijd niet stil. Sporters vinden het leuk om alle sportactiviteiten bij te houden. Vooral voor hardlopers is er veel op de markt. Atogear ontwikkelt momenteel schoenzolen met sensoren om op die manier de looptechniek van hardlopers te verbeteren. Beide ontwikkelingen zijn donderdag te zien Booming Brabant.