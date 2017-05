Raadsleden Leefbaar Etten-Leur willen verder als lokale PVV

ETTEN-LEUR - De raadsleden van Leefbaar Etten-Leur overwegen een overstap naar de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Dat laat Jake Owen Raats, één van de twee raadsleden aan Omroep Brabant weten.

Etten-Leur is één van de zes plaatsen in Brabant waar Geert Wilders aan de volgende lokale verkiezingen mee wil doen.



De keuze van de raadsleden betekent niet dat Leefbaar Etten-Leur ophoudt te bestaan. Jake Owen Raats en Louis Roks maken als persoon de overstap.



Hoe zeker het is dat zij de lokale PVV voor Etten-Leur op gaan richten, is nog niet bekend. "We zitten nog in een heel vroeg stadium in het proces. We hebben in ieder geval onze intentie uitgesproken", vertelt Raats.Louis Roks zit op dit moment al voor de PVV in de Provinciale Staten van Brabant. Jake Owen was kandidaat Statenlid bij de afgelopen verkiezingen. Dat leverde hem een aantal bedreigingen op.