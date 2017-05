CDA-bestuurder op vrije voeten na vondst van groot drugslab

Het drugslab was zeer professioneel opgezet. (Foto: Youssef Zerrouk)

DEN BOSCH - CDA-bestuurder Wim van der P. uit Leende komt donderdag op vrije voeten. De raadkamer verlengde woensdag zijn voorarrest met dertig dagen, maar hij mag onder bepaalde voorwaarden de gevangenis verlaten. Over die voorwaarden doet de rechtbank geen uitspraken.

Van der P. zat twee maanden vast. Op het terrein van de man werd in februari een groot drugslab gevonden. Het drugslab was één van de grootste ooit gevonden in Nederland.

Van der P. wordt beschuldigd van het medeplegen van of medeplichtigheid aan de productie van synthetische drugs. Het terrein waar het drugslab werd gevonden, is door de burgemeester voor zes maanden gesloten.

Over een maand staat de eerste zitting voor de rechtbank gepland.